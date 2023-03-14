Военкор Хайруллин: "Бойцы уже ждут не дождутся — кто первый захватит "Леопард"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные "Леопарды" прибыли в ВСУ пока в малых количествах без надлежащего для боёв боекомплекта, и эти танки не подводят к линии фронта.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera рассказали военкоры.

"Встречался с командирами бронегруппы, они реально там сидят облизываются, кто первый поймает. Им там один 10 миллионов пообещал, Пушилин что-то пообещал за этот "Леопард", — сообщил донецкий военный корреспондент Марат Хайруллин.

А по словам подполковника запаса, военного эксперта Олега Шаландина, на линию фронта привезли всего четыре танка, которые ждут боекомплект. Да и погоды они не сделают — два подобьют, один разберут на запчасти или он завязнет, а один просто захватят российские бойцы, отметил аналитик.