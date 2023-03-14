Западные "Леопарды" прибыли в ВСУ пока в малых количествах без надлежащего для боёв боекомплекта, и эти танки не подводят к линии фронта.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera рассказали военкоры.
"Встречался с командирами бронегруппы, они реально там сидят облизываются, кто первый поймает. Им там один 10 миллионов пообещал, Пушилин что-то пообещал за этот "Леопард", — сообщил донецкий военный корреспондент Марат Хайруллин.
А по словам подполковника запаса, военного эксперта Олега Шаландина, на линию фронта привезли всего четыре танка, которые ждут боекомплект. Да и погоды они не сделают — два подобьют, один разберут на запчасти или он завязнет, а один просто захватят российские бойцы, отметил аналитик.
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