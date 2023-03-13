Военкор Хайруллин: начались переговоры о сдаче Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Засевшие в Артёмовске боевики ВСУ не смогли повторить "мариупольскую тактику" и прикрыться мирным населением. Поэтому сопротивление националистов слабеет, и город в ближайшее время будет освобождён.

Об этом сообщил донецкий военкор Марат Хайруллин.

"ВСУ находятся в оперативном окружении, у них кончается боекомплект. Идёт уже речь о сдаче города, уже идут переговоры, развёрнута специальная переговорная миссия, гуманитарная миссия рядом развёрнута. Это вопрос решённый, осталось немного времени", — в эфире канала PolitWera сказал военный корреспондент.

По его словам, засевшие там националисты пытались прикрыться гражданским населением, но у них не получилось. Оставшихся две тысячи человек они не выпускали, хотели всех согнать на завод, а потом ими прикрываться, но им не удалось, подытожил Хайруллин.