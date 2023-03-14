В украинских соцсетях опубликовали "перехват переговоров" бойцов РФ в зоне СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских пабликах выложили якобы перехваченный разговор российских военных в зоне спецоперации. Запись с комментариями опубликовал также ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Один из бойцов ВС РФ сообщает другому о каком-то приказе сверху, заставляя выдвигаться вперёд, а то "будет хуже".

"Кто не идёт — расстрел на месте", — говорит военный.

Это топорная подделка украинских пропагандистов, считает Осташко.

"Никто, ни в одной армии мира так приказы не отдает! Никто ни в одной армии мира так не ведёт радиопереговоры!" — подчеркнул журналист в своём Telegram-канале.

Самое страшное то, что на Украине поверят, потому что они именно такие, как грубо состряпанном фейке, заключил ведущий.