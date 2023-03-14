В украинских пабликах выложили якобы перехваченный разговор российских военных в зоне спецоперации. Запись с комментариями опубликовал также ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Один из бойцов ВС РФ сообщает другому о каком-то приказе сверху, заставляя выдвигаться вперёд, а то "будет хуже".
"Кто не идёт — расстрел на месте", — говорит военный.
Это топорная подделка украинских пропагандистов, считает Осташко.
"Никто, ни в одной армии мира так приказы не отдает! Никто ни в одной армии мира так не ведёт радиопереговоры!" — подчеркнул журналист в своём Telegram-канале.
Самое страшное то, что на Украине поверят, потому что они именно такие, как грубо состряпанном фейке, заключил ведущий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.