Военкор Матюшин: российские солдаты в зоне СВО на позициях переносят грипп и ОРВИ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент российские бойцы в зоне специальной военной операции активно болеют сезонными заболеваниями — ОРВИ и гриппом. Но болезнь они переносят на ногах, не покидая позиций. Об этом рассказал старший лейтенант армии ДНР в отставке, военный журналист Александр Матюшин в беседе с URA. RU.

По его словам, самые распространённые сейчас заболевания — грипп и простуда. У военных наблюдаются насморк, кашель и небольшая температура. Помощь оказывается из лазаретов, также доставляют различные дополнительные лекарства волонтёры.

В стационар бойцы отправляются, если температура поднимается выше 39 градусов, а при меньшей стараются перенести болезнь на позициях, заметил собеседник издания.

Причинами простуд он назвал погодные условия. Сейчас уже жарко в зимней военной форме, но ещё холодно в весенней, из-за чего тело перегревается и потеет, объяснил военкор.