Бойцы отряда "Кубань" уничтожили укреплённый район группировки ВСУ на Запорожском направлении, используя зажигательные снаряды. Об этом заявил руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что позиции украинской армии были обнаружены при помощи разведывательного беспилотника.
"Всем привет с Запорожского фронта!" — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Ранее в Сети появились кадры провальной атаки ВСУ на Купянском направлении.
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