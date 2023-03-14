Ветеран спецназа США Эрик заявил о "тонком подходе" ВС РФ в зоне спецоперации на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший член ЧВК "Моцарт", ветеран спецназа США Эрик на протяжении года находится на Украине и тренирует боевиков ВСУ. Наёмник отметил, что его "ученики" постоянно жалуются на российские войска, которые наступают под артиллерийским огнём. Украинцы признаются, что упорство солдат ВС РФ раздражает их.

Эрик подчеркнул, что российская армия отличается "тонким походом" в ведении боевых действий. Русские ищут слабые места противника и наносят мощный удар, указал ветеран спецназа.

"В некоторых случаях они ведут себя довольно брутально. Я ненавижу использовать слово "умнее" — но они ведут себя именно так", — пояснил Эрик в беседе с Newsweek.