В боях за город Артёмовск уничтожены полевые командиры — националисты.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры перечисляют уничтоженную верхушку неонацистов: Виталий Каплин, заместитель командира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус "Правый сектор"*). Александр Басалига, комроты 93-й бригады ВСУ (Днепропетровская область).
Кроме них ликвидирован в боях за Артёмовск бывший оператор телеканала "Суспильное" Алексей Ольховик, который в начале 2022 года вступил в киевскую территориальную оборону, а позже был отправлен в Донбасс.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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