В боях за Артёмовск уничтожены полевые командиры-неонацисты

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях за город Артёмовск уничтожены полевые командиры — националисты.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры перечисляют уничтоженную верхушку неонацистов: Виталий Каплин, заместитель командира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус "Правый сектор"*). Александр Басалига, комроты 93-й бригады ВСУ (Днепропетровская область).

Кроме них ликвидирован в боях за Артёмовск бывший оператор телеканала "Суспильное" Алексей Ольховик, который в начале 2022 года вступил в киевскую территориальную оборону, а позже был отправлен в Донбасс.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.