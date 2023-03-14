Лавров: Россия никого не зовёт на священную войну против англосаксов

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Федерация не просит другие государства присоединиться к ней в борьбе против Запада, однако и не верит, что азиатские страны пойдут по пути Европейского Союза и смирятся с попыткой Вашингтона установить контроль над Азией.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Запад решил, что Россия является препятствием на пути его доминирования. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир Североатлантическому альянсу, уже Азия — это та территория, где он должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать своё веское слово", — на учредительном конгрессе Международного движения русофилов сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что англосаксы созданием блоковых организаций типа AUCUS и с продвижением военной инфраструктуры НАТО в Азию делают весьма серьёзную заявку на конфронтацию, которая продлится долгие годы.

Исходя из этого, Лавров не представляет, как великие цивилизации Азии просто возьмут под козырёк, как взял Евросоюз, и начнут послушно выполнять замыслы американцев и других англосаксонских "российских коллег".