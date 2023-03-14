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Лавров: Россия никого не зовёт на священную войну против англосаксов

1:25
Силовые структуры

Российская Федерация не просит другие государства присоединиться к ней в борьбе против Запада, однако и не верит, что азиатские страны пойдут по пути Европейского Союза и смирятся с попыткой Вашингтона установить контроль над Азией.

Лавров: Россия никого не зовёт на священную войну против англосаксов

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Запад решил, что Россия является препятствием на пути его доминирования. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир Североатлантическому альянсу, уже Азия — это та территория, где он должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать своё веское слово", — на учредительном конгрессе Международного движения русофилов сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что англосаксы созданием блоковых организаций типа AUCUS и с продвижением военной инфраструктуры НАТО в Азию делают весьма серьёзную заявку на конфронтацию, которая продлится долгие годы.

Исходя из этого, Лавров не представляет, как великие цивилизации Азии просто возьмут под козырёк, как взял Евросоюз, и начнут послушно выполнять замыслы американцев и других англосаксонских "российских коллег".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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