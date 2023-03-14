Пленный Тарасюк: командование ВСУ бросает в Артёмовск чуть ли не школьников

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии направляет в Артёмовск военнослужащих без военного опыта, которые были призваны на фронт в рамках очередной волны мобилизации. Об этом заявил солдат ВСУ Сергей Тарасюк, который попал в плен к ВС РФ.

Он рассказал, что в регион прибывали молодые парни, которые ни разу не держали оружие в руках.

"Чуть ли не школьников привозили, такие молодые пацаны, что автомат никогда не видели, куда им воевать", — рассказал 21-летний Тарасюк.