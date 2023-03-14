Шурыгин заявил, что Залужный разрешил расстреливать солдат в рядах ВСУ

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В рядах украинской армии расстрелы своих солдат являются давно сложившейся практикой, которая узаконена специальной директивой с подписью главкома Валерия Залужного. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Таким образом командование ВСУ пытается обеспечить стойкость и дисциплину в частях, отметил он.

"Про обнаруженные могилы с расстрелянным "вэсэушниками" я уже не упоминаю. Как и про показания пленных", — подчеркнул эксперт.

Заградотряды, которые укомплектованы ярыми нацистами, являются постоянным атрибутом ВСУ ещё с 2014 года, указал Шурыгин.

Он опроверг информацию одного из "забугорных агентств" о том, что в российской армии также существует практика "расстрела на месте". Шурыгин подчеркнул, что любой самосуд в рядах ВС РФ квалифицируется как тяжкое военное преступление.

"Краеугольным принципом ведения боевых действий нашей армией было категорическое требование беречь личный состав. Беречь людей! <...> За год конфликта ни один российской командир никогда не отдавал такой приказ", — заявил он в своём Telegram-канале.