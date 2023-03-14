В рядах украинской армии расстрелы своих солдат являются давно сложившейся практикой, которая узаконена специальной директивой с подписью главкома Валерия Залужного. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Таким образом командование ВСУ пытается обеспечить стойкость и дисциплину в частях, отметил он.
"Про обнаруженные могилы с расстрелянным "вэсэушниками" я уже не упоминаю. Как и про показания пленных", — подчеркнул эксперт.
Заградотряды, которые укомплектованы ярыми нацистами, являются постоянным атрибутом ВСУ ещё с 2014 года, указал Шурыгин.
Он опроверг информацию одного из "забугорных агентств" о том, что в российской армии также существует практика "расстрела на месте". Шурыгин подчеркнул, что любой самосуд в рядах ВС РФ квалифицируется как тяжкое военное преступление.
"Краеугольным принципом ведения боевых действий нашей армией было категорическое требование беречь личный состав. Беречь людей! <...> За год конфликта ни один российской командир никогда не отдавал такой приказ", — заявил он в своём Telegram-канале.
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