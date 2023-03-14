Официальные представители Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации за 24 часа на Донецком направлении ликвидировала до 150 военных ВСУ.
По данным военного ведомства, противник находился у сёл Зализнянское, Красное, Тоненькое в Донецкой Народной Республике. Вместе с этим в министерстве отметили, что армия Украины потеряла три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля.
"Уничтожены гаубица Д-20, САУ "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, две американские артиллерийские системы М777 противника", — добавили в МО.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить объёмы производства высокоточных боеприпасов.
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