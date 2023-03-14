Министр обороны РФ Шойгу распорядился удвоить объёмы производства высокоточных ракет КТРВ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных боеприпасов. Как заявили представители военного ведомства, министр принял участие в совещании с главой Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье.

"Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим глава МО назвал задачу "жёсткой". Однако, по словам Шойгу, компания способна выполнить поручение, для этого у неё есть профессионалы и производственные мощности. Также министр отметил, что некоторые новейшие образцы вооружения стали частью серийного производства.

Ранее руководитель Минобороны рассказал о наступлении армии РФ на Донецком и Купянском направлениях.