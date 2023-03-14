Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о текущей обстановке в зоне спецоперации в Донбассе. По его мнению, в ближайшее время ВС Украины перейдут к активным действиям. Об этом эксперт заявил корреспондентам РИА Новости.
Активизации со стороны ВСУ можно ожидать в 20-х числах марта. Возможно, что противник предпримет действенную атаку либо совершит отвлекающий манёвр.
Ранее Ростислав Ищенко сообщал, что командование российских войск выбрало тактику планомерного "перемалывания" ВС Украины на определённых рубежах без попыток глубоких прорывов в тылы противника.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.