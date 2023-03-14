Ищенко объяснил, почему в ходе СВО войска ВС РФ не прорывают оборону ВСУ

Командование российских войск выбрало тактику планомерного "перемалывания" ВСУ на определённых рубежах без попыток глубоких прорывов в тылы противника. Политолог Ростислав Ищенко объяснил причину таких действий ВС РФ.

Он отметил, что сейчас невозможно скрыть намерения наступать, создав скрытую группировку для атаки. Противник тут же начнёт наносить по ней удар.

"Вы начнёте нести потери ещё до того, как перейдёте в наступление. Перешедшая в наступление группировка не может двигаться в абсолютной пустоте. Допустим, войск перед ней нет, но над ней висит спутник и ракеты прилетают и наносят удары, наносят ущерб, заставляют остановиться", — объясняет эксперт в беседе с "Военным делом".

В связи с этим в зоне СВО идёт медленное продвижение ВС РФ без глубоких прорывов. Противник постепенно "перемалывается".