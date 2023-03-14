Врио главы ДНР Пушилин: "Идут ожесточённые бои буквально за каждый метр Артёмовска"

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин описал обстановку в Артёмовске (Бахмуте).

"Идут ожесточённые бои буквально за каждый метр Артёмовска", — подчеркнул политик во время пресс-конференции с журналистами.

Вместе с этим врио главы региона сообщил, что киевские власти игнорируют многочисленные потери на Соледарском и Артёмовском направлениях. Командование ВСУ "перемалывает" своих солдат, отметил Пушилин.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сказали, что он провёл заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Военные решили не сдавать Артёмовск, заявили в пресс-службе.