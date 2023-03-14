Офис Зеленского: украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что он провёл заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

По информации на официальном сайте офиса президента, во время мероприятия военные обсуждали ход оборонительной операции на Артёмовском (Бахмутском) направлении.

"Все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города", — подчеркнули в офисе.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сказал, что потеря Артёмовска создаст для армии Украины серьёзные проблемы одновременно на нескольких направлениях на западе Донецкой Народной Республики.