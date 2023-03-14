Вторая волна мобилизации может потребоваться, когда станет понятно, что людских ресурсов, имеющихся на фронте недостаточно для выполнения боевых задач. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Депутат заметил, что лучше бы сломать хребет врагу уже имеющимися силами, и завершить всё поскорее. Однако если так не удастся сделать, выбор у России небольшой, добавил он.
Политик назвал возможную новую мобилизацию "крайней мерой" на случай, если в конфликт полноценно вступят войска НАТО. Тогда придётся задействовать все меры для защиты страны, заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.