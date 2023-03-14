Депутат Госдумы: вторая волна мобилизации станет неизбежной, если в конфликт вступит НАТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вторая волна мобилизации может потребоваться, когда станет понятно, что людских ресурсов, имеющихся на фронте недостаточно для выполнения боевых задач. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат заметил, что лучше бы сломать хребет врагу уже имеющимися силами, и завершить всё поскорее. Однако если так не удастся сделать, выбор у России небольшой, добавил он.

Политик назвал возможную новую мобилизацию "крайней мерой" на случай, если в конфликт полноценно вступят войска НАТО. Тогда придётся задействовать все меры для защиты страны, заключил собеседник издания.