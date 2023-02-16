Военкор Поддубный: Россия не сможет обойтись без новой волны мобилизации

Россия не сможет обойтись без новой мобилизационной кампании. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный. Он подчеркнул, что это всего лишь его мысли, не связанные ни с какими инсайдами.

"Первая частичная мобилизация позволила нарастить численность личного состава в зоне СВО, был стабилизирован фронт на самых "тонких" участках, восстановлена боеготовность наших потрёпанных тяжёлыми и длительными боями соединений, что участвовали в боевых действиях с первого дня СВО", — заметил репортёр в своём Telegram-канале.

Он считает, что цели первой волны были достигнуты, однако теперь встаёт острый вопрос о резервах.

Киевский режим не останавливает мобилизационные мероприятия, что позволяет ему восполнять потери на переднем крае постоянно, добавил Поддубный.

"У нашего командования такой роскоши нет. Чем раньше мы начнём готовить резервные соединения, вообще формировать их, комплектовать ВВТ, проводить боевое слаживание, тем меньше в будущем у нас будет потерь в этих резервных частях. Как по мне, так это нужно было делать, что называется ещё вчера. Но необходимо исключить повторения ошибок, которые были выявлены в ходе первой волны", — заключил военкор.