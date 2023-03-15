Wargonzo: ВС РФ при поддержке артиллерии возобновили наступление у Новомихайловки

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения при поддержке артиллерии возобновили наступление вблизи Новомихайловки на Донецком направлении спецоперации. Об этом сообщил автор проекта Wargonzo, военкор Семён Пегов.

Он также отметил, что чуть севернее армия РФ пытается зачистить от националистов населённый пункт Победа. По его словам, российские бойцы с помощью артиллерийских установок наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в западной части Марьинки и осуществляют штурм в районе Невельского, Первомайского и Северного.

Пегов добавил, что российские подразделения продолжают атаки на украинский укрепрайон в Авдеевке. ВС РФ развивают наступление на этот город с юга от Опытного и с востока от Ясиноватой, уточнил военкор. Как пояснил автор проекта Wargonzo, к северу российские военные атакуют у Каменки.

Во вторник, 15 марта, представители Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки ВС России уничтожили до 150 украинских боевиков на Донецком направлении СВО.