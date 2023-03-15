Премьер Латвии признал, что страна начала поставлять технику Киеву ещё до старта СВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что Рига начала поставлять военную технику Украине ещё до старта российской спецоперации.

В письме, обнародованном редакцией Financial Times, политик отметил, что уже в первые дни боевых столкновений военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) обращались к зенитным ракетам Stinger, переданным Латвией.

"Мы начали предоставлять военную помощь Киеву перед конфликтом в феврале 2022 года", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее журналист The Economist сообщил, что страны Запада нарастили поставки оружия киевскому режиму для контрнаступления украинской армии, которое запланировано на апрель.