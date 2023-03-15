Арестович: контрнаступление ВСУ может не состояться из-за нехватки профессиональных военных

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал мнение о том, что контрнаступление ВСУ может не состоятся из-за падения качества кадрового состава украинской армии. Он признал, что профессиональных военных не хватает.

"Особенно, в младшем командирском звене — сержанты, командиры взводов, рот", — сообщил Арестович.

По его словам, сейчас многие новые бригады и батальоны ВСУ "ещё ни разу не были в бою". Поэтому, пока идёт создание резервов и обучение новобранцев, киевское руководство отдаёт приказы держать оборону "ценой больших жертв и отсутствия прямого военного успеха в виде наступления".

"Когда мы приступим к активной фазе по освобождению нашей территории, настроения поменяются к лучшему", — считает бывший советник ОП.