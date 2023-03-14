Аналитик Прохватилов назвал размещение РСЗО HIMARS одним из признаков контрнаступления ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент нет достоверной информации, на какое именно направление ВСУ перебрасывают свои силы. Однако по некоторым признакам можно распознать наступление противника. Об этом заявил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев стягивает боевую авиацию на Запорожское направление. Однако, по мнению Прохватилова, командование украинской армии пытается запутать ВС РФ, поэтому следует обратить особое внимание на размещение дальнобойных систем, а не на переброску авиации.

"Сейчас идёт так называемая функельшпиль — в переводе с немецкого "яркая игра", намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать", — отметил эксперт в беседе с НСН.

Следует внимательно следить за перемещением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сухопутных частей, подчеркнул Прохватилов.