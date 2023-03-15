Шурыгин заявил, что лётчика, сбившего дрон MQ-9 Reaper США, ждёт "народная награда"

Пилота Су-27, который потопил в Чёрном море американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, решили наградить военкоры и администраторы ряда российских Telegram-каналов. Об этом проинформировал эксперт Владислав Шурыгин.

"Наш лётчик получит один миллион рублей, ещё сто тысяч сверху от связанных с беспилотником подразделений, комбинезон, пару ботинок и носимый аварийный запас нового образца. Обещают и новые неплохие часы", — написал эксперт.

Шурыгин оценил стоимость уничтоженного беспилотника в 23-56 миллионов долларов. Он добавил, что это не первый случай потери Reaper после встречи с военнослужащими ВС РФ.