Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал заявление командования США о якобы "столкновении" российского сверхзвукового истребителя Су-27 с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
По мнению политика, если разведывательный дрон сбили, значит он зашёл в воздушное пространство РФ.
Генерал напомнил, что такой же дрон российские ПВО сбили в Сирии около двух лет назад. И тогда американцы не возмущались, так как летали они там незаконно.
"Американцы заявляют что мы сбили дрон, задев винтом. Вы представляете эту ситуацию? Сравните скорости Су-27 и этой барбухайки, его можно было разве что снести", — объяснил депутат в эфире телеканала "Россия 1".
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