Генерал Гурулёв: если дрон США над Чёрным морем сбили, значит он зашёл в воздушное пространство РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал заявление командования США о якобы "столкновении" российского сверхзвукового истребителя Су-27 с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

По мнению политика, если разведывательный дрон сбили, значит он зашёл в воздушное пространство РФ.

Генерал напомнил, что такой же дрон российские ПВО сбили в Сирии около двух лет назад. И тогда американцы не возмущались, так как летали они там незаконно.

"Американцы заявляют что мы сбили дрон, задев винтом. Вы представляете эту ситуацию? Сравните скорости Су-27 и этой барбухайки, его можно было разве что снести", — объяснил депутат в эфире телеканала "Россия 1".