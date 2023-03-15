Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Министерство обороны России сообщило об успехах армии РФ.
Опубликованы видеокадры, на которых боевые расчёты САУ "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов.
В результате работы российских военнослужащих все выявленные цели были оперативно уничтожены.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ с помощью РСЗО нанесли удар по колонне ВСУ вблизи Часова Яра под Бахмутом.
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