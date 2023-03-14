Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.
На Бахмутском направлении российские бойцы с помощью реактивных систем залпового огня нанесли удар по колонне ВС Украины у города Часов Яр, куда украинское командование спешно перебрасывает подкрепления.
На опубликованных фотографиях виден бронеавтомобиль "Новатор", перевозивший боевиков. Среди военных ВСУ имеются раненые.
Ранее сообщалось о видеокадрах испытаний первого опытного образца транспортного дрона ТрАМП ВС РФ.
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Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.