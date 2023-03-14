RV: бойцы ВС РФ с помощью РСЗО нанесли удар по колонне ВСУ вблизи Часова Яра под Бахмутом

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

На Бахмутском направлении российские бойцы с помощью реактивных систем залпового огня нанесли удар по колонне ВС Украины у города Часов Яр, куда украинское командование спешно перебрасывает подкрепления.

На опубликованных фотографиях виден бронеавтомобиль "Новатор", перевозивший боевиков. Среди военных ВСУ имеются раненые.

Ранее сообщалось о видеокадрах испытаний первого опытного образца транспортного дрона ТрАМП ВС РФ.