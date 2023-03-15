Кашеварова рассказала о дезорганизации в российской армии: нет единого командования

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова перечислила проблемы военнослужащих на СВО.

Журналистка считает, что система управления на фронте имеет ряд недостатков. Среди из них, по мнению Кашеваровой, — дезорганизация в армии, нехватка управленческих кадров и отсутствие единого командования.

"У нас нет понимания какому подразделению и сколько требуется помощи. Одну бригаду закидывают все коптерами, теплаками, снаряжением, а другие сидят с голой ж….", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она отметила, что людей, способных управлять коптерами-камикадзе, нет, поэтому существует риск, что техника может быть потеряна в первый же день.

Решение проблемы она видит в том, чтобы создать единый волонтёрский фронт при условии, что государство не будет вмешиваться в его работу. Она считает, что бюрократические проволочки влияют на скорость принятий решений.

Ранее Кашеварова предположила, что поставок современной техники на СВО уже не будет, поэтому следует помогать "нашим кулибиным".