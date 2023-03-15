Анастасия Кашеварова перечислила проблемы военнослужащих на СВО.
Журналистка считает, что система управления на фронте имеет ряд недостатков. Среди из них, по мнению Кашеваровой, — дезорганизация в армии, нехватка управленческих кадров и отсутствие единого командования.
"У нас нет понимания какому подразделению и сколько требуется помощи. Одну бригаду закидывают все коптерами, теплаками, снаряжением, а другие сидят с голой ж….", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Она отметила, что людей, способных управлять коптерами-камикадзе, нет, поэтому существует риск, что техника может быть потеряна в первый же день.
Решение проблемы она видит в том, чтобы создать единый волонтёрский фронт при условии, что государство не будет вмешиваться в его работу. Она считает, что бюрократические проволочки влияют на скорость принятий решений.
Ранее Кашеварова предположила, что поставок современной техники на СВО уже не будет, поэтому следует помогать "нашим кулибиным".
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