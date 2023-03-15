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Шурыгин: истребители ВКС РФ могли "сбить" американский беспилотник спутной струёй

1:08
Силовые структуры

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который упал вчера утром в Чёрное море недалеко от Крыма, могли сбить с курса одним из способов. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире Первого канала.

Шурыгин: истребители ВКС РФ могли "сбить" американский беспилотник спутной струёй

"Если истребитель пройдёт под дроном и включит форсаж, то при попадании в спутную струю, произойдёт мощная волна, отработанного воздуха и топлива, и его закрутит в воздухе", — объяснил аналитик.

Он добавил, что независимо от способа, который выбрали лётчики Су-27, они продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки. С такой целью очень сложно работать, потому что это низкоскоростная цель, отметил Шурыгин.

По его мнению, дрон, скорее всего, выполнял не боевые, а разведывательные задачи. И он не сворачивал с того курса, по которому шёл, поэтому вопрос о его сбитии в данном случае не стоял.

Ранее американский телеканал CBS показал реконструкцию, как российский истребитель "сбил" беспилотник ВВС США над Чёрным морем.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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