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Американский канал CBS нарисовал, как российский истребитель "сбил" беспилотник США

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Силовые структуры

Американский канал CBS нарисовал, как российский истребитель "сбил" беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Журналисты смоделировали на компьютере ситуацию, в которой, по их мнению, самолёт ВКС РФ мог задеть разведывательный дрон.

На видео показано, как российские самолёты несколько раз прошли под этим дроном, сбрасывая на него топливо, из-за чего беспилотник якобы вышел из строя.

"Примечательно, что в реконструкции отсутствует претензия на то, что Су-27 физически задел винт беспилотника — сделан акцент на то, что якобы просто задел", — написал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Отметим, в Минобороны и в посольстве РФ заявили, что российские самолёты в контакт с аппаратом не вступали и не применяли оружие.

Также вчера депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, комментируя инцидент с беспилотником, заявил, что если дрон был сбит, значит он зашёл в воздушное пространство России.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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