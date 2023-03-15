Есть мнение, что ВСУ готовят деблокирующий удар в Артёмовске. Так ли это, рассказал военный обозреватель Борис Рожин.
Для его осуществления у противника имеются некоторые резервы. На данный момент они используют их для локальных контратак по направлению к населённому пункту Клещеевка.
"Но при дальнейшем накоплении резервов они могут попытаться либо к югу от Артёмовска, либо к северу от Артёмовска отбросить наши войска и как минимум разблокировать одну дорогу для полноценного снабжения города", — сказал Рожин в интервью для издания "Украина.ру".
Однако глобальных ударов ожидать от ВСУ не стоит, всё обойдётся точечными целями, полагает обозреватель.
Если противник сможет разблокировать одну трассу, это затруднит взятие Артёмовска. Группировка ВСУ, которая находится в городе, сейчас испытывает снарядный голод. А это, в свою очередь, идёт на руку штурмовым группам российских подразделений. Поэтому украинская сторона делает всё возможное, чтобы не допустить попадания в котёл и попытается восстановить снабжение, заключил Рожин.
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