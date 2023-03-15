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Рожин заявил о вероятной попытке войск ВС Украины деблокировать Артёмовск для восстановления снабжения

1:15
Силовые структуры

Есть мнение, что ВСУ готовят деблокирующий удар в Артёмовске. Так ли это, рассказал военный обозреватель Борис Рожин.

Рожин заявил о вероятной попытке войск ВС Украины деблокировать Артёмовск для восстановления снабжения

Для его осуществления у противника имеются некоторые резервы. На данный момент они используют их для локальных контратак по направлению к населённому пункту Клещеевка.

"Но при дальнейшем накоплении резервов они могут попытаться либо к югу от Артёмовска, либо к северу от Артёмовска отбросить наши войска и как минимум разблокировать одну дорогу для полноценного снабжения города", — сказал Рожин в интервью для издания "Украина.ру".

Однако глобальных ударов ожидать от ВСУ не стоит, всё обойдётся точечными целями, полагает обозреватель.

Если противник сможет разблокировать одну трассу, это затруднит взятие Артёмовска. Группировка ВСУ, которая находится в городе, сейчас испытывает снарядный голод. А это, в свою очередь, идёт на руку штурмовым группам российских подразделений. Поэтому украинская сторона делает всё возможное, чтобы не допустить попадания в котёл и попытается восстановить снабжение, заключил Рожин.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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