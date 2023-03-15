Солдаты НАТО с воплями бросились врассыпную, когда на них напал глухарь

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные Североатлантического блока (НАТО) испугались глухаря. Они бросились врассыпную с криками "Боже мой!", когда птица напала на них. Короткое видео инцидента, предположительно, снятое в Эстонии, распространяется в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как большая птица слетает с дерева и бросается на военного в натовской форме. Он убегает, даже не пытаясь отбиться.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что в Пентагоне, скорее всего, прорабатывали вариант прямого вступления в вооружённое столкновение с Россией, однако в реальности такая перспектива крайне сомнительна.