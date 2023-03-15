Военные Североатлантического блока (НАТО) испугались глухаря. Они бросились врассыпную с криками "Боже мой!", когда птица напала на них. Короткое видео инцидента, предположительно, снятое в Эстонии, распространяется в Telegram-каналах.
На кадрах видно, как большая птица слетает с дерева и бросается на военного в натовской форме. Он убегает, даже не пытаясь отбиться.
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что в Пентагоне, скорее всего, прорабатывали вариант прямого вступления в вооружённое столкновение с Россией, однако в реальности такая перспектива крайне сомнительна.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.