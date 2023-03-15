Политолог-американист: в Пентагоне наверняка прорабатывались планы вступления в войну с Россией

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Планы прямого вступления США в войну с Россией, скорее всего, прорабатывались в Пентагоне. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление журналиста Сеймура Херша о возможности вовлечения США в конфликт на Украине.

"Плохи те сотрудники Генштаба, в данном случае объединённого командования штабов, которые бы там такого рода варианты не прорабатывали, не представляя на суд политического руководства. Наверняка, что-то такое делалось. Рассматривается ли это в качестве реальной перспективы действий — это крайне сомнительно", — заметил эксперт.

США ведут непрямую войну, предоставляя разведданные, снаряды, пушки, обучение. Это основа их политической линии, которая их устраивает, поэтому они будут её придерживаться и дальше, заключил собеседник издания.