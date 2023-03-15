Безпалько призвал нивелировать роли самолётов радиолокационного обнаружения и БПЛА НАТО

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстрелы ВСУ приграничных российских территорий не прекращаются. Остановить противника можно на тактическом уровне. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru.

Если отодвинуть линию, разделяющую войска ВС России и ВСУ на 100-200 километров, то обстрелы если и продолжатся, то в гораздо меньшем количестве. Применять противнику придётся куда более дорогостоящие средства, а они ему нужны на других направлениях, считает собеседник.

Ещё одним способом остановить агрессию ВСУ Безпалько назвал подавление возможных огневых точек. Противник пользуется разведданными спутниковой группировки НАТО, а также информацией, которую страны альянса получают с помощью самолётов радиолокационного обнаружения дальнего и беспилотников типа Global Hawk или Reaper, который сегодня ночью упал в Чёрное море, отметил политолог.

"Поэтому вторым пунктом, второй возможностью уменьшить обстрелы будет являться нивелирование роли всех этих средств, то есть самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотников", — заключил он.

Сегодня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух посёлков. Повреждены здания школы, молельного дома, многоквартирного дома и предприятия в Новой Таволжанке.