Обстрелы ВСУ приграничных российских территорий не прекращаются. Остановить противника можно на тактическом уровне. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru.
Если отодвинуть линию, разделяющую войска ВС России и ВСУ на 100-200 километров, то обстрелы если и продолжатся, то в гораздо меньшем количестве. Применять противнику придётся куда более дорогостоящие средства, а они ему нужны на других направлениях, считает собеседник.
Ещё одним способом остановить агрессию ВСУ Безпалько назвал подавление возможных огневых точек. Противник пользуется разведданными спутниковой группировки НАТО, а также информацией, которую страны альянса получают с помощью самолётов радиолокационного обнаружения дальнего и беспилотников типа Global Hawk или Reaper, который сегодня ночью упал в Чёрное море, отметил политолог.
"Поэтому вторым пунктом, второй возможностью уменьшить обстрелы будет являться нивелирование роли всех этих средств, то есть самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотников", — заключил он.
Сегодня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух посёлков. Повреждены здания школы, молельного дома, многоквартирного дома и предприятия в Новой Таволжанке.
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