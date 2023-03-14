Таран американского дрона-разведчика над Чёрным морем давно назревал

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Таран БПЛА MQ-9 Reaper Су-27 над Чёрным морем поумерит наглость американцев, которые поставляют с его помощью данные для терактов ВСУ на территории РФ. Но самый интересный вопрос — кто первым подберёт остатки?

Непрофессиональный перехват? Или таран

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер обвинил в крушении американского беспилотника MQ-9 Reaper экипаж российского истребителя Су-27.

Об этом сообщает CNN.

По словам генерала Хекера, один из российских самолетов Су-27 в результате "непрофессионального перехвата" врезался в винт MQ-9, установленный в задней части беспилотника, в результате чего американским силам пришлось сбивать MQ-9 в международных водах.

Хекер считает, что российские самолёты действовали "в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере" — сбрасывали топливо и близко пролетали перед MQ-9.

Спросим себя — для чего сбрасывали топливо? Вероятно, чтобы оно вывело из строя датчики и другое оборудование, и дрон "ослеп", а затем ему повредили винт.

CNN полагает, что это "первое известное подобное взаимодействие, потенциально опасная эскалация в критический момент боевых действий".

MQ-9 Reaper — это беспилотник-разведчик, потолок действия — до 15 км, крейсерская скорость — до 250 км/час. Стоимость тактической единицы MQ-9 — около 30 млн долларов. Она состоит из нескольких БПЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования. Reaper способен нести также ракеты и бомбы.

Перед визитом Путина в Крым, американцев предупредили

Telegram-канал "Чисто для фиксации" пишет, что "таран поумерит активность разведывательной авиации американцев и англичан над Чёрным морем". По мнению авторов, это тем более важно, если готовится диверсионный акт против Крымского моста или "Турецкого потока".

Telegram-канал "Южный ветер" добавляет, что в последнее время с помощью MQ-9 США вели практически круглосуточную разведку объектов на территории Крыма. Добытые данные американцы передавали Киеву и на их основе осуществлялось применение как беспилотников типа "Мугин", переоборудованных Киевом под ударные кустарным способом. А так же оперативно-тактических ракет комплекса "Гром", на стадию практических испытаний которых выходит украинские конструкторы.

Действительно, ситуация, когда американские БПЛА беспрепятственно отслеживают действия нашей ПВО, собирают данные о целях, передают другие данные — неприемлема, и вряд ли на акцию не было дано добро "сверху".

Тем более, что 18 марта ожидается визит президента Владимира Путина в Крым.

Кто быстрее выловит сбитый Reaper?

Профильный Telegram-канал Fighterbomber утверждает, не без оснований, что самое интересное происходит сейчас: "Кто быстрее

выловит "Рипер?". Отметим, что самым громким успехом этого дрона в боевом снаряжении стало уничтожение высокоточной ракетой в начале 2020 года иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Госдеп США сообщил, что выйдет на контакт с Россией по поводу инцидента со сбитым американским беспилотником в Черном море.

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