Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны США Ллойдом Остином.
По информации российского силового ведомства, инициатором беседы выступила американская сторона.
О содержании разговора пока не сообщается.
Первые переговоры представителей Минобороны двух стран после начала спецоперации на Украине состоялись 13 мая 2023 года.
Тогда министр США призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине.
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