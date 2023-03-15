Между Шойгу и министром обороны США состоялись телефонные переговоры

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

По информации российского силового ведомства, инициатором беседы выступила американская сторона.

О содержании разговора пока не сообщается.

Первые переговоры представителей Минобороны двух стран после начала спецоперации на Украине состоялись 13 мая 2023 года.

Тогда министр США призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине.