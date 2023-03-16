РИА Новости: сапёры ВС РФ обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские сапёры обезвредили украинское противотанковое минное поле под Мариуполем. Как сообщил заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор", силы ВС РФ уже уничтожили более 200 мин ТМ-62.

Как рассказал "Доктор", мины уничтожаются партиями — по 30 штук за раз.

"Мины уничтожены методом подрыва, с места они не снимались, дабы обезопасить работу сапёров, — цитируют военного РИА Новости. — Работы очень много. В том числе и вокруг Мариуполя, и в самом городе".

Чтобы никто из гражданских не пострадал, вдоль заминированной территории установили предупреждающие таблички и натянули сигнальные ленты.