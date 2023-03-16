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Генерал ФСБ Михайлов: диверсанты ВСУ с кустарными дронами представляют серьёзную угрозу

Силовые структуры

Современные технологии позволяют собирать ударные дроны из доступных компонентов буквально "на коленке", чем могут воспользоваться украинские диверсанты, предупредил генерал ФСБ Александр Михайлов.

Генерал ФСБ Михайлов: диверсанты ВСУ с кустарными дронами представляют серьёзную угрозу

"Меня сегодня тревожит, что, полагаю, "засланцы" уже начинают собирать беспилотники на территории Крыма. Вот это уже серьёзно", — пояснил он в интервью изданию "Царьград".

По его словам, начинённые взрывчаткой небольшие БПЛА могут остаться незамеченными для существующих систем ПВО, а потому являются серьёзной угрозой для гражданской и военной инфраструктуры полуострова.

Ранее глава Херсонской области России сообщил, что вскоре столица региона вернётся под контроль ВС РФ, но отказался назвать конкретную дату, сославшись на военную тайну.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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