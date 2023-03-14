Российская армия освободит Херсон в обозримом будущем, но намеченная дата наступления является военной тайной, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что киевский режим полностью растерял поддержку местных жителей, а потому возвращение Херсона под контроль ВС РФ является делом ближайшего времени.
"Но есть всё-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдёт в обозримом будущем", — пояснил Сальдо в интервью агентству ТАСС.
Ранее командир морпехов Тихоокеанского флота РФ рассказал, что американские наёмники-снайперы боятся вступать в бой с российскими коллегами под Угледаром.
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