Сальдо: дата возвращения Херсона — военная тайна, но это произойдёт в обозримом будущем

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия освободит Херсон в обозримом будущем, но намеченная дата наступления является военной тайной, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что киевский режим полностью растерял поддержку местных жителей, а потому возвращение Херсона под контроль ВС РФ является делом ближайшего времени.

"Но есть всё-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдёт в обозримом будущем", — пояснил Сальдо в интервью агентству ТАСС.

Ранее командир морпехов Тихоокеанского флота РФ рассказал, что американские наёмники-снайперы боятся вступать в бой с российскими коллегами под Угледаром.