В Сети появились кадры вчерашней провальной атаки и разгрома боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте, снятые с беспилотника. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На записи видно, как горят три единицы бронетехники противника и в панике бежит украинская пехота.
Напомним, вчера ВСУ предприняли попытку провести разведку боем в районе населённого пункта Пологи в Запорожской области, однако нарвались на "горячий приём" российских бойцов. Атака была отбита, боевики с потерями отступили.
Ранее в Сети также было опубликовано видео этого "наступления", снятое военными России.
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