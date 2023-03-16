Военкоры опубликовали снятое с дрона видео разгрома боевиков ВСУ в Запорожской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры вчерашней провальной атаки и разгрома боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте, снятые с беспилотника. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На записи видно, как горят три единицы бронетехники противника и в панике бежит украинская пехота.

Напомним, вчера ВСУ предприняли попытку провести разведку боем в районе населённого пункта Пологи в Запорожской области, однако нарвались на "горячий приём" российских бойцов. Атака была отбита, боевики с потерями отступили.

Ранее в Сети также было опубликовано видео этого "наступления", снятое военными России.