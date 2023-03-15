Попытка атаки украинских боевиков в Запорожье провалилась. ВСУ бросили в бой бронетехнику, но нарвались на "горячий приём". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Репортёры также публикуют видео, снятое со стороны российских военных.
В разведку боем пошла в среду вечером бронегруппа из более десятка единиц техники, включая танки и натовские БМП. Они атаковали позиции 291-го полка ВС РФ под Пологами в Запорожской области.
Российским военным удалось отбить наступление с помощью огня артиллерии, ПТРК и танков. Уничтожено пять единиц вражеской техники (несколько танков, БМП и автотранспорт), часть техники захвачена.
Также уничтожены до двух десятков боевиков ВСУ, несколько взяты в плен.
"Территорию не упустили, ситуация контролируемая", — заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
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