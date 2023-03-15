РВ: появилось видео провальной атаки ВСУ в Запорожской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка атаки украинских боевиков в Запорожье провалилась. ВСУ бросили в бой бронетехнику, но нарвались на "горячий приём". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Репортёры также публикуют видео, снятое со стороны российских военных.

В разведку боем пошла в среду вечером бронегруппа из более десятка единиц техники, включая танки и натовские БМП. Они атаковали позиции 291-го полка ВС РФ под Пологами в Запорожской области.

Российским военным удалось отбить наступление с помощью огня артиллерии, ПТРК и танков. Уничтожено пять единиц вражеской техники (несколько танков, БМП и автотранспорт), часть техники захвачена.

Также уничтожены до двух десятков боевиков ВСУ, несколько взяты в плен.

"Территорию не упустили, ситуация контролируемая", — заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.