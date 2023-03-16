Politico: чиновники из США озвучили потери Киева — более ста тысяч опытных военных

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За год боевых действий украинская армия понесла внушительные потери, причём ВСУ лишились не только новобранцев, но и опытных военнослужащих, пишут американские СМИ.

"По оценкам официальных лиц в США, в вооружённом конфликте, длящемся год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат", — сообщает издание Politico.

Местом основных потерь, уточняет автор материала Лара Селигман, является Артёмовск (Бахмут), который Киев хочет удержать, несмотря ни на что. В то же время в Пентагоне считают, что населённый пункт имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность".