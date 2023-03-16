За год боевых действий украинская армия понесла внушительные потери, причём ВСУ лишились не только новобранцев, но и опытных военнослужащих, пишут американские СМИ.
"По оценкам официальных лиц в США, в вооружённом конфликте, длящемся год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат", — сообщает издание Politico.
Местом основных потерь, уточняет автор материала Лара Селигман, является Артёмовск (Бахмут), который Киев хочет удержать, несмотря ни на что. В то же время в Пентагоне считают, что населённый пункт имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность".
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