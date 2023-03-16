Новое видео из зоны боевых действий на Украине, снятое с квадрокоптера, опубликовала военкор, фронтовой волонтёр Анна Долгарева.
В объектив попало уничтожение группы националистов, попытавшейся помочь украинскому снайперу, позиция которого была атакована из станкового противотанкового гранатомёта.
"Бойцы отдельного стрелкового батальона 2-го армейского корпуса ЛНР засекли снайпера, отработали его с СПГ, после чего с дрона поразили группу солдат противника, которые эвакуировали снайпера", — гласит подпись под роликом.
Ранее было опубликовано видео боя с мотопехотным подразделением ВСУ, которое попало в ловушку на Ореховском направлении.
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