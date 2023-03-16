Военкор Долгарева: наши войска "разобрали" группу всушников на Лисичанском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новое видео из зоны боевых действий на Украине, снятое с квадрокоптера, опубликовала военкор, фронтовой волонтёр Анна Долгарева.

В объектив попало уничтожение группы националистов, попытавшейся помочь украинскому снайперу, позиция которого была атакована из станкового противотанкового гранатомёта.

"Бойцы отдельного стрелкового батальона 2-го армейского корпуса ЛНР засекли снайпера, отработали его с СПГ, после чего с дрона поразили группу солдат противника, которые эвакуировали снайпера", — гласит подпись под роликом.

Ранее было опубликовано видео боя с мотопехотным подразделением ВСУ, которое попало в ловушку на Ореховском направлении.