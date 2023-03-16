Президент Украины Владимир Зеленский, выполняющий все требования Запада, стал аватаром американского лидера Джо Байдена в чистом виде. Такое мнение выразил руководитель Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, именно западные страны и режим Зеленского спровоцировали конфликт вокруг Украины. Он считает, что американские власти подталкивают Киев на дальнейшую эскалацию, запрещая украинским военным отступать со сложных направлений.
Как пояснил глава Крыма, Зеленский превратил украинцев в рабов США.
"Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он потом ходит, всё это озвучивает", — охарактеризовал Аксёнов украинского президента в эфире канала "Крым 24".
Кроме того, он призвал игнорировать материалы, распространяемые в украинских средствах массовой информации, ведь их редактируют американцы.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартира в Ялте уже ничего не значит для Зеленского, ведь благодаря украинскому конфликту он стал миллиардером и сколотил огромное состояние.
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