Глава Крыма Аксёнов: Зеленским управляют извне, он стал аватаром Байдена в чистом виде

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский, выполняющий все требования Запада, стал аватаром американского лидера Джо Байдена в чистом виде. Такое мнение выразил руководитель Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, именно западные страны и режим Зеленского спровоцировали конфликт вокруг Украины. Он считает, что американские власти подталкивают Киев на дальнейшую эскалацию, запрещая украинским военным отступать со сложных направлений.

Как пояснил глава Крыма, Зеленский превратил украинцев в рабов США.

"Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он потом ходит, всё это озвучивает", — охарактеризовал Аксёнов украинского президента в эфире канала "Крым 24".

Кроме того, он призвал игнорировать материалы, распространяемые в украинских средствах массовой информации, ведь их редактируют американцы.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартира в Ялте уже ничего не значит для Зеленского, ведь благодаря украинскому конфликту он стал миллиардером и сколотил огромное состояние.