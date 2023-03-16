В Сумской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины.
Первые сигналы тревоги прозвучали в Киевской области в 10:05 по московскому времени, однако через несколько минут они распространились по всей Украине.
"Сообщают о взрывах в Сумской области", — отмечают журналисты издания Klymenko Time.
Украинские власти и представители Минобороны ещё не комментировали эту информацию.
В среду, 15 марта, в Сумской области тоже были слышны взрывы. Сведения о возможном повреждении объектов критической инфраструктуры Украины уточняются.
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