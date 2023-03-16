Klymenko Time: в Сумской области Украины слышны взрывы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сумской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Киевской области в 10:05 по московскому времени, однако через несколько минут они распространились по всей Украине.

"Сообщают о взрывах в Сумской области", — отмечают журналисты издания Klymenko Time.

Украинские власти и представители Минобороны ещё не комментировали эту информацию.

В среду, 15 марта, в Сумской области тоже были слышны взрывы. Сведения о возможном повреждении объектов критической инфраструктуры Украины уточняются.