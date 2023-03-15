В Сумской области прогремели взрывы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские журналисты заявили, что на севере страны прогремели взрывы. По информации СМИ, они произошли на территории Сумской области.

"Сообщается о взрывах в Сумской области", — написали в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.

Власти страны пока не подтвердили данные журналистов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказывал о взрывах в столице региона. Чиновник призвал местных жителей не выходить из укрытий.

По информации издания "Страна", взрывы прогремели и в Киевской области. Как отметили в СМИ, происходило разминирование.