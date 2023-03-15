Украинские журналисты заявили, что на севере страны прогремели взрывы. По информации СМИ, они произошли на территории Сумской области.
"Сообщается о взрывах в Сумской области", — написали в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.
Власти страны пока не подтвердили данные журналистов.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказывал о взрывах в столице региона. Чиновник призвал местных жителей не выходить из укрытий.
По информации издания "Страна", взрывы прогремели и в Киевской области. Как отметили в СМИ, происходило разминирование.
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