Вооружённые силы России планомерно продвигаются в Марьинке, несмотря на то, что киевский режим регулярно доставляет в этот город новые резервы, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что украинские боевики пытаются отодвинуть освобождение Марьинки российскими войсками. По его словам, ожесточённые боестолкновения не прекращаются здесь уже больше месяца.
"Но подразделения РФ продвигаются и перемалывают огромное количество сил противника", — подчеркнул Пушилин.
Ранее автор проекта Wargonzo, военкор Семён Пегов, оценивая ситуацию на Донецком направлении спецоперации, сообщил, российские военнослужащие штурмуют позиции ВСУ в городской черте Марьинки.
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