Wargonzo: укрепрайон ВСУ в Авдеевке постепенно попадает в полукольцо

Автор проекта Wargonzo, военкор Семён Пегов прокомментировал боевую обстановку на Донецком направлении спецоперации.

По его словам, ВС России осуществляют штурм в городской черте Марьинки. Он отметил, что российские подразделения также провели наземную атаку на украинский укрепрайон, расположенный у Красногоровки и Невельского. Армия РФ при поддержке артиллеристов активно движется к населённому пункту Первомайское, указал военкор.

Он добавил, что российские военнослужащие штурмуют Каменку, чтобы получить доступ к участку рокады на трассе Н-20. Как пояснил Пегов, чуть севернее ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Красногоровку.

"Укрепрайон Вооружённых сил Украины в Авдеевке постепенно попадает в полукольцо", — резюмировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой разворачиваются интенсивные боестолкновения. Украинские войска оказались под угрозой котла в этом населённом пункте.