Автор проекта Wargonzo, военкор Семён Пегов прокомментировал боевую обстановку на Донецком направлении спецоперации.
По его словам, ВС России осуществляют штурм в городской черте Марьинки. Он отметил, что российские подразделения также провели наземную атаку на украинский укрепрайон, расположенный у Красногоровки и Невельского. Армия РФ при поддержке артиллеристов активно движется к населённому пункту Первомайское, указал военкор.
Он добавил, что российские военнослужащие штурмуют Каменку, чтобы получить доступ к участку рокады на трассе Н-20. Как пояснил Пегов, чуть севернее ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Красногоровку.
"Укрепрайон Вооружённых сил Украины в Авдеевке постепенно попадает в полукольцо", — резюмировал корреспондент.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой разворачиваются интенсивные боестолкновения. Украинские войска оказались под угрозой котла в этом населённом пункте.
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