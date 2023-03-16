Врио главы ДНР Пушилин: боевики ВСУ сбрасывают гранаты с дронов на мирных жителей

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) целенаправленно сбрасывают гранаты с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданское население прифронтовых районов Донбасса, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По его словам, украинские боевики даже распространяют по соцсетям соответствующие видеоролики. Он отметил, что военные ВСУ дожидаются сбора мирных жителей в каком-либо месте, а затем сбрасывают туда взрывчатку.

"Противник начал применять сброс взрывоопасных предметов именно с беспилотников по гражданским", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Кроме того, врио главы ДНР проинформировал о продолжающихся обстрелах Киевского, Куйбышевского, Петровского и Кировского районов Донецка украинскими войсками.

Ранее Пушилин сообщил, что власти Украины не собираются отдавать приказ о выводе своей армии из Артёмовска.