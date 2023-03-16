Пентагон опубликовал видео инцидента с истребителем Су-27 ВКС РФ и беспилотником США MQ-9

Пентагон опубликовал кадры встречи российского истребителя Су-27 и MQ-9 Reaper над Чёрным морем. На них самолёт сбрасывает топливо на дрон.

На видео видно, что после пролёта, винт MQ-9 совсем не погнут и продолжает спокойно вращаться, отметил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что Су-27 ювелирно прошёл на сверхмалой дистанции.

По словам аналитика, на расширенном видео, после серии помех, на 38-й секунде появляются кадры погнутой лопасти хвостового винта дрона.

Ранее публиковалось видео пролёта беспилотника США со стороны истребителя ВКС РФ.