Боевик "Азова"* заявил, что ВСУ готовились к наступлению на ДНР ещё до 2022 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики националистического батальона "Азов"* до начала спецоперации устраивали штабные игры, в которых разыгрывался сценарий наступления на Донецкую Народную Республику. Об этом заявил старшина Артём Ступницкий, который попал в плен.

"Прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Боевики планировали осуществить наступление вместе с другими частями ВСУ, так как численность самого "Азова"* была недостаточной для ведения боевых действий. Украинские националисты предполагали, что пройдут вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, а также к Донецку.

Кроме того, боевики планировали зайти в Ростовскую область, если сценарий наступления окажется успешным.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.