Боевики националистического батальона "Азов"* до начала спецоперации устраивали штабные игры, в которых разыгрывался сценарий наступления на Донецкую Народную Республику. Об этом заявил старшина Артём Ступницкий, который попал в плен.
"Прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Боевики планировали осуществить наступление вместе с другими частями ВСУ, так как численность самого "Азова"* была недостаточной для ведения боевых действий. Украинские националисты предполагали, что пройдут вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, а также к Донецку.
Кроме того, боевики планировали зайти в Ростовскую область, если сценарий наступления окажется успешным.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.